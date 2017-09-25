ألمانيا : محاكمة سياسية في حزب البديل اليميني ضربت شرطياً بكعب حذائها و هي مخمورة

قضت محكمة ألمانية بتغريم مرشحة حزب البديل من أجل ألمانيا، في الانتخابات الاتحادية عن دائرة هامبورغ الشمالية، بغرامة مالية، لتسببها بضرر جسدي خطير، ومقاومتها لرجل شرطة.

وقال موقع “شبيغل أونلاين” الألماني، إن دوفين تيرمان، طالبة كلية الحقوق، البالغة من العمر 26 عاماً، قد رددت في حملتها، بأن الأمن الداخلي هو إحدى أولوياتها.

وقالت المحكمة إن تيرمان قامت في السادس من نيسان، عند الساعة الرابعة صباحاً، بركل رجل شرطة بحذائها ذي الكعب العالي، ما أدى لإصابته إصابة قوية في كاحله، أدت لتوقفه عن العمل لعدة أيام.

وكانت تيرمان قبل ذلك غافية في سيارة أجرة، وهي في حالة سكر شديدة، وحين طلب منها السائق دفع الأجرة، رفضت ذلك وقامت بركل مقعد السيارة، مما دفع السائق لاستدعاء الشرطة، التي قامت باحتجازها حين حاولت الشابة المغادرة.

ونظراً لوقوع المتهمة تحت تأثير مرتفع للكحول، فقد خفضت المحكمة الابتدائية في حي سانت جورج في هامبورغ، المسؤولية الجنائية للمتهمة، وما يزال الحكم قابلاً للاستئناف.

المصدر : SPIEGEL

شام تايمز

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