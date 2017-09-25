البرلمان العراقي يلزم العبادي بنشر قوات في المناطق المتنازع عليها مع الأكراد

صوت مجلس النواب العراقي، الإثنين، على قرار يلزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات في المناطق التي استولى عليها الاكراد منذ الاجتياح الأمريكي عام 2003 فيما يصوت إقليم كردستان العراق في استفتاء حول الاستقلال.

وأصدر البرلمان العراقي، مجموعة من القرارات ضد الاستفتاء، أبرزها “إلزام القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي) للحفاظ على وحدة العراق، ونشر القوات في كل المناطق التي سيطر عليها الإقليم بعد عام 2003”.

ومن الناحية الدستورية، فإن الحكومة العراقية باتت ملزمة بالامتثال لقرار البرلمان.

وتقع المناطق المتنازع عليها خارج المحافظات الشمالية الثلاث التي تشكل الإقليم المستقل، وكانت محط نزاع بين بغداد وأربيل.

وتضم هذه المناطق، مدينة كركوك الغنية بالنفط، وأجزاء من نينوى في شمال العراق، فضلاً عن أجزاء في محافظتي ديالى وصلاح الدين شمال البلاد.

وسيطرت قوات البيشمركة على هذه المناطق، مستغلة الهجوم الواسع الذي شنه تنظيم داعش عام 2014 والذي ادى إلى انهيار وحدات الجيش العراقي.

(AFP)

شام تايمز

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