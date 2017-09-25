بلجيكا : فعالية تشارك فيها فرق مشاة تجمع آلاف اليوروهات لمساعدة اللاجئين .. جدل حول وضع اللاجئين السودانيين .. وألف يورو لمن يوافق منهم على العودة

شارك أكثر من ألف مشترك بالمشي في النسخة الثانية من فعالية “Refugee walk” التي نظمتها منظمة مساعدة اللاجئين في إقليم فلاندرن بمدينة خينك البلجيكية، الأحد.

وقالت صحيفة “هت بيلانغ فان ليمبورخ” البلجيكية، إن 270 فريقاً من المشاة قاموا بالمشي سوية لمسافة 40 كيلومتراً، حيث جمعوا حتى الآن 216 ألف يورو.

وقالت مديرة المنظمة، شارلوت فاندايكا، إن النتيجة مبهرة، حيث تم جمع حوالي 210 آلاف يورو في النسخة الأولى عام 2016، وشارك 700 شخص لمسافة 40 كيلومتراً، فيما تهدف المنظمة لجمع 300 ألف يورو خلال هذا العام.

وأضافت شارلوت: “في هذا العام وصلنا إلى أكثر من 1000 مشترك من بينهم 125 لاجئاً، جزء من المبلغ سيذهب لمجموعات المتطوعين بمنظمة مساعدة اللاجئين في إقليم فلاندرن”.

وأشارت إلى أن أصغر مبلغ من الممكن أن يحدث فرقاً كبيراً، 30 يورو تمكن المتطوعين من أن يشرفوا على لاجئ ليوم واحد من أجل البحث عن مدرسة أو سكن أوعمل.

وقالت لين فان دا كيلدر، وهي واحدة من سفراء هذه الحملة، وممثلة قانونية، ووصية على فتاة سورية: “هذا الحدث رائع جداً، أعتقد أنه من المهم جداً لفت الانتباه إلى اللاجئين وطالبي اللجوء ، ليس من الكافي أن يمنح الشخص الأمان فقط ، يريدون أيضاً أن يندمجوا في مجتمعنا كأن يجدوا عملاً على سبيل المثال، يجب أن نساعدهم في ذلك”.

بلجيكا : جدل حول وضع اللاجئين السودانيين .. و ألف يورو لمن يوافق منهم على العودة

تساعد لجنة من السودان في بلجيكا بتحديد هوية حوالي 100 لاجئ ومهاجر سوداني من حديقة ماكسيميليان، في بروكسل.

وتحدثت هيئة الإذاعة الفلمنكية، أول أمس الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، مع لاجئ سوداني عبر الهاتف كان قد احتجز في محطة لوفن، ويتواجد الآن في مركز مغلق، حيث تم أخذ بصماته من قبل فريق تحديد هوية سوداني.

وقال اللاجئ: “سألتني اللجنة السودانية لماذا أتيت إلى بلجيكا، أخذوا بصماتي وعرضوا علي 1000 يورو إن رغبت بالعودة إلى السودان، لكنني لا أستطيع العودة لأن لدي مشاكل مع الحكومة، يموت كل يوم ثلاثة إلى خمسة أشخاص في مسقط رأسي دارفور، لا أستطيع العودة، أفضّل الموت هنا”.

ولدى السوداني الذي فضل عدم الكشف عن هويته، خيار أن يتقدم بطلب اللجوء السياسي في بلجيكا أو العودة إلى بلده، إلا أنه خائف من رفض طلب لجوئه، حيث أن متوسط القبول هو واحد من اثنين.

وتم ترشيح اللاجئ مع آخرين من العراق وإيران من قبل منظمة UAF الخاصة باللاجئين لنيل جائزة “كايس بلايخرودت” للاجئين المتميزين.

وأوضحت الصحيفة أن التعاون مع السودان من أجل تحديد فيما إذا كان السودانيون الذين تركوا بلدهم كلاجئين سياسيين، أو لاجئين بسبب الأوضاع الاقتصادية، أمر مثير للجدل، في ظل وجود نظامي قمعي يقوده عمر البشير المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

المصدر : VRT – المصدر : Het Belang van Limburg

شام تايمز

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