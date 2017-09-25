خلل في IOS 11 .. يستنزف البطارية ويثير “مخاوف أمنية”

اشتكى عدد من مستخدمي آي أو إس 11، وهو أحدث نسخة من نظام تشغيل تطلقه آبل لهواتف #آيفون وأجهزة آيباد، من عدة ثغرات تقنية أبرزها يتعلق بالبلوتوث والواي فاي.

وأهم المشاكل، هو أن المستخدم عندما يعطّل خاصية البلوتوث والواي فاي في نظام التشغيل الجديد فإنها لا تتعطل نهائياً رغم ظهور رمزها على أنها معطلة.

وتتسبب هذه المشكلة في استنزاف كبير للبطارية، كما أنها قد تكون ثغرة أمنية، حيث من الممكن أن يرتبط الجهاز بواسطة هاتين الخاصيتين بأجهزة أخرى غير مرغوبة.

ووجدت “العربية.نت”، خلال اختبار سريع لعدد من الأجهزة، أن رمزي البلوتوث والواي فاي يظهران مفعلين رغم أن المستخدم لم يفعلهما.

وقد غيرت آبل في شريط التحكم الذي يظهر عندما يسحب المستخدم الشاشة من أسفل في آيباد وآيفون، كما أنها جلبت عدداً كبيراً من المزايا الإضافية في النظام الجديد.

لكن شركة آبل قالت إن هذه المشكلة ليست خللاً وإنما هي خاصية لتميكن المستخدم من البقاء متصلاً بالأجهزة التي يستخدمها، مثل خاصية “إير دروب” التي تتيح نقل البيانات بين أجهزة الشركة المختلفة، وكذلك تفعيل #بلوتوث عندما يكون المستخدم في السيارة مثلاً.

ومؤخراً، اكتشف باحثون عدة ثغرات أمنية ربما تمكن القراصنة من اختراق الهاتف عن طريق البلوتوث، فيما يبدو متصلاً بهذه القضية.

شام تايمز

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