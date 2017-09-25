ماسكيرانو يفوز في معركة المداورة الدفاعية لبرشلونة

مازال خط دفاع برشلونة يخضع لعملية المداورة، بعد مرور 6 جولات من عمر الليجا، حيث دفع مدرب الفريق إرنستو فالفيردي بإشراك جميع مدافعيه منذ انطلاق الليجا، باستثناء البلجيكي توماس فيرمايلين.

وسلطت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الضوء على مشاركة خافيير ماسكيرانو في المبارتين الأخيرتين للبلوجرانا بشكل أساسي، بعد فترة جلس فيها علي دكة البدلاء لحساب جيرارد بيكيه، ولكن حتى الآن لم يعتمد المدرب الإسباني على فيرمايلين في أي لقاء.

وبذلك تفوق ماسكيرانو على فيرميايلين، وثبت قدميه كخيار أول على دكة البدلاء، في حال أرد فالفيردي إراحة أي من قلبي الدفاع الأساسيين بيكيه وأومتيتي.

وبدأ فيرمايلين موسمه مع برشلونة بالغياب عن أول جولتين للإصابة، وبعد عودته للفريق دخل قائمة المباراة مرة واحدة أمام إيبار، ولم يشارك في أي دقيقة.

ويعد الدولي البلجيكي الوحيد من ضمن 8 لاعبين في خط الدفاع، الذي لم يتمكن من المشاركة حتى الآن.

واعتمد فالفيردي علي صامويل أومتيتي وجيرارد بيكيه في قلبي الدفاع، منذ انطلاق الموسم، حتى أشرك ماسكيرانو أساسيا في مباراتي إيبار وجيرونا الأخيرتين.

كووورة

شام تايمز

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