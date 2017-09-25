تياغو سيلفا يحسم مصير ضربة الجزاء القادمة

علق تياجو سيلفا، قائد باريس سان جيرمان الفرنسي، على الفوضى التي وقعت داخل النادي، بشأن ضربات الجزاء، والخلاف على تسديدها بين نيمار وكافاني.

وقال المدافع البرزيلي، في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لقد تحدثت مع كافاني، وقلت له إنني سأسدد ضربة الجزاء القادمة”.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الدولي قال هذه الكلمات بابتسامة خفيفة، كي تكون ذات طابع مريح، أمام الجميع، وخاصةً وسائل الإعلام.

واختتم سيلفا بقوله: “إنهما (نيمار وكافاني) قد تصالحا بالفعل، لقد تحدثنا معهما، كل شيء تم إصلاحه الآن”.

وكان نيمار قد اختلف مع كافاني على تسديد ضربة جزاء أمام ليون، في الدوري الفرنسي، قبل أن يهدرها المهاجم الأوروجواياني.

كووورة

شام تايمز

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