ترامب يصدم أفضل لاعب في NBA

صدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عالم الرياضة، بسحب دعوة ستيفن كوري، نجم كرة السلة الامريكية ولاعب جولدن ستيت واريورز، لزيارة البيت الابيض.

وكتب ترامب على “تويتر”: “الذهاب إلى البيت الابيض يعتبر بمثابة شرف كبير لفريق بالمسابقة، ستيفن كوري متردد وبالتالي الدعوة مسحوبة”.

وقال كوري هذا الأسبوع إنه لا يريد أن يزور فريقه البيت الأبيض للاحتفال بلقب دوري كرة السلة الأمريكي الذي حققه الموسم الماضي”.

ولم يتضح الآن ما إذا كان ترامب سيمنع كوري فقط أو كل الفريق من زيارة البيت الأبيض.

كووورة

شام تايمز

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