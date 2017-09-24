النيران الصديقة تقود برشلونة لضرب جيرونا بثلاثية

واصل برشلونة سلسلة انتصاراته بفوز سهل على مضيفه جيرونا بثلاثية نظيفة في ديربي كتالوني بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

سجل أهداف البارسا أداي مدافع جيرونا وزميله جوركا إيرازيوس حارس المرمى بالخطأ في مرماه، وأضاف لويس سواريز الهدف الثالث في الدقائق 17 و48 و69.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية، مقابل 5 نقاط لجيرونا في المركز الخامس عشر.

استغل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، تواضع منافسه وسهولة اللقاء، ومنح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة بالتشكيلة الأساسية، مثل لاعب الوسط البرازيلي باولينيو وأليكس فيدال.

وضغط برشلونة على منافسه منذ بداية اللقاء، حيث هدد ميسي وسواريز وباولينيو وفيدال المرمى بعدة محاولات، قبل أن تصل كرة إلى جوردي ألبا، وأكملها أجاي بالخطأ في مرماه، ليتوقف صمود أصحاب الأرض لمدة 17 دقيقة فقط.

على الجهة الأخرى، لم يركن فريق جيرونا للدفاع فقط، بل هدد مرمى البارسا أكثر من مرة بتسديدات ميشيل أولونجا وأليكس جارسيا وكريستيان بورتو وبابلو مافيو، إلا أن مارك أندريه تير شتيجن تعامل معها بثبات ويقظة.

ومع بداية الشوط الثاني، أحبط الفريق الكتالوني جاره بهدف ثانٍ في وقت مبكر، حيث انطلق فيدال بالكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها بقوة، ليكملها حارس المرمى جوركا إيرازيوس بالخطأ في مرماه.

وقبل أن يفيق جيرونا من الصدمة، لعب سيرجي روبرتو كرة بينية، تصل إلى لويس سواريز المنفرد بالمرمى، ليسدد بسهولة في الشباك مسجلاً الهدف الثالث.

بعدها قرر فالفيردي منح الفرصة لعناصر أخرى بإشراك سيرجيو بوسكيتس ودينيس سواريز وأندري جوميز مكان باولينيو وإنييستا وفيدال.

واصل أصحاب الأرض نشاطهم الهجومي، وعزز مدربه بابلو ماكين تشكيلته بثلاثة تبديلات بإشراك كايودي وجوهان مويكا ومارلوس مورينو، وضغط كثيرًا على الدفاع الكتالوني وحارسه تير شتيجن بحثًا عن هدف شرفي، ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل.

وفي الدقائق الأخيرة، حاول ميسي ترك بصمة بركلة حرة سددها فوق العارضة، وكرة بينية ماكرة لم يلحق بها دينيس سواريز، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز مستحق للضيوف.

كووورة

شام تايمز

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