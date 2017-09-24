نجم برشلونة الرديف كارليس الينيا : أحاول تقليد ميسي

قال لاعب #برشلونة الرديف #كارليس_إلينيا الذي جدد عقده أخيراً مع “البلاوغرانا” حتى عام 2020، مع خيار المد لعامين آخرين حال صعد للفريق الأول، إنه يشاهد كل مباريات نجم البرسا، الأرجنتيني ليونيل ميسي، حتى المعاد منها، في محاولة لتقليد أسلوبه في اللعب.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة سبورت اليوم السبت، أبرز اللاعب الشاب (19 عاماً): “أحاول التركيز على الكثير من الأشياء التي يقوم بها ليو، أشاهد كل مبارياته، حتى المعاد منها وأحاول أن أفعل مثله.. بالأخص أتابع كيف يتمركز وكيف يحظى بهذه الرؤية.. بعد ذلك أرى أن تكرار ما يفعله يعد مستحيلاً”.

وأضاف أن مثله الأعلى كان البرتغالي برازيلي الأصل ديكو، وقال: “حين كنت صغيراً كنت أحبه كثيراً، ثم جاء بعد ذلك تشافي (ألونسو) و(أندريس إنيسستا) وميسي.. أحاول التركيز على هؤلاء اللاعبين فهم من فريقي”.

وعن تجديد عقده مع النادي الكاتالوني، أكد إلينيا: “لطالما علمت أنني أريد اللعب لصالح البرسا.. هذا نادي عمري ودائماً ما أردت النجاح هنا وأعتقد أن هذا هو القرار الأفضل”.

ورداً على سؤاله حول توقعاته بشأن دوره في الفريق الأول تحت قيادة إرنستو فالفيردي، لا سيما وأنه حصل على فرص جيدة في عهد لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة، قال اللاعب الشاب: “شاركت في فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق الأول وكان الأمر رائعاً، ساعدني إرنستو كثيراً في مسائل تكتيكية”.

( EFE )

شام تايمز

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