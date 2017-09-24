فأر يختبئ في سروال زبون أثناء تناوله العشاء بمطعم صيني !

ربما تكون هذه هي أسوأ تجربة على الإطلاق لتناول الطعام بالنسبة لأي شخص؛ إذ تعرَّض زبون في أحد المطاعم بـ #الصين لموقفٍ محرجٍ؛ عندما قفز فأر إلى داخل سرواله في أثناء استمتاعه بتناول طبق الـ”هوت بوت” اللذيذ رفقة أصدقائه.

إذ اختبأ الفأر بعد ذلك في سروال الرجل ورفض الخروج منه، وبعد فشل محاولات إخراج هذا الحيوان القارض، اضطر الرجل المذعور إلى خنق الفأر حتى الموت بيديه، قبل أن يخرجه من سرواله، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية.

ووفقاً لمنصة مقاطع الفيديو الصينية Pear Video، حدثت هذه الواقعة السيئة في أحد المطاعم بحي بيبي في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، بحسب ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، وطلب الرجل، الذي رفع ساقه على كرسي، من زبائن المطعم الآخرين أن يستدعوا مديرة المطعم، والتي طلبت من الزبائن الآخرين ألا يلتقطوا صوراً أو مقاطع فيديو لهذه الفوضى، وأخذت تصرخ: “اقتله، اقتله!”.

وكان الرجل يصرخ وهو يحاول أن يُخرج الفأر من سرواله، بعد أن خنقه بيديه، وزعم الرجل أنَّ الفأر قد عضَّه، وذلك بعدما أظهر علامة حمراء على ساقه، حسب الصحيفة البريطانية.

وتسبَّب الفأر الميت في صدمة لعشرات الزبائن، فيما انتشر مقطع الفيديو الخاص بالواقعة على الشبكات الاجتماعية الصينية الجمعة 22 سبتمبر/أيلول، وحقَّق أكثر من 1.38 مليون مشاهدة.

واقترح رواد الإنترنت أن يقدم الرجل شكوى رسمية ضد المطعم، فكتب حساب يحمل اسم huang_ou: “هل يمكنكم تخيُّل حجم الجراثيم التي يحملها الفأر؟ اشتكِ المطعم”

شام تايمز

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