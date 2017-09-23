ماهي منظومة صواريخ “فيتياز” التي أعطتها موسكو للنظام السوري ؟

ذكر موقع “روسكايا فيسنا” الروسي اليوم، نقلاً عن مصدر عسكري روسي، قوله إن منظومة “فيتياز” وصلت إلى ميناء طرطوس في شهر أيلول الجاري. ثم تم نقلها إلى مدينة مصياف لتباشر العمل هناك.

وأضاف المصدر (لم يذكر اسمه)، أن المنظومة الجديدة ستنضم إلى شبكة الدفاعات الجوية لدى النظام السوري ، مدعياً أن “هذه المنظومة ستجعل سماء سوريا أكثر أمناً”.

وأشار الموقع، إلى أن منظومة ” S-350فيتياز” تعتبر بديلاً عن منظومة “300 -S-“، مضيفاً أن المنظومة الجديدة تتفوق على نظيرتها القديمة في عدة مجالات، كعدد الصواريخ الاعتراضية الخاصة بها (12 صاروخاً بدلاً من 4 صواريخ) وبأتمتة نظام الإدارة والتحكم.

وفي عام 2015 بدأت روسيا تجربة صاروخ لمنظومة ” S-350فيتياز” متوسطة المدى، وتسعى روسيا لاستبدال المنظومة الجديدة بمنظومة “300 -S-“، للدفاع الجوي التي يستخدمها الجيش الروسي منذ عام 1982.

يشار إلى أن روسيا زوّدت النظام السوري بالعديد من الأسلحة المتطورة التي وظّفها النظام في قتل المدنيين بالمناطق المحررة، كما أن روسيا تعترف بأنها جرّبت أسلحة حديثة الصنع في سوريا كان منها قنبلة “أبو القنابل” التي جُربت في شمال سوريا وقتل بسببها العشرات.

شام تايمز

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