وزير التجارة : سنغلق محال الشاورما المخالفة للتسعيرة بعد أن شهدت أسعار مادة الفروج الحي انخفاضاً ملحوظاً .. أقصى العقوبات بحق المتاجرين بالمياه المهربة

دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات إلى إغلاق محال الشاورما والفروج المشوي بأنواعه غير الملتزمة بالتسعيرة الأخيرة الصادرة عن المديريات المختصة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين وفق القانون رقم 14 للعام 2015.

وشدد الغربي في تعميم له اليوم على عدم التساهل في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يحاول الغش أو التلاعب بالكمية أو المواصفة وذلك بعد أن شهدت أسعار مادة الفروج الحي انخفاضاً ملحوظاً،

داعياً إلى تكثيف الدوريات على أسواق الشاورما وباعة الفروج المشوي بأنواعه والتحقق من مدى التزام الباعة بالأسعار وفق النشرات السعرية الصادرة وخاصة سعر سندويشة شاورما الدجاج وفق بنود الكلفة وكمية اللحوم الداخلة فيها.

تشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ العقوبات بحق المخالفين

وشدد الغربي على ضرورة تكثيف وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال والتحقق من وجود مياه شرب مهربة وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.

وفي تعميم أصدره اليوم دعا الغربي مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات إلى اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق كل من يتاجر بمياه الشرب الداخلة إلى سورية بطرق غير نظامية.

شام تايمز

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