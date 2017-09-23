وزيرة الأسرة التركية تقود دراجة هوائية مع يتامى سوريين

قامت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صايان قايا بالتنزه مع اليتامى السوريين، لتقود بعدها دراجة هوائية معهم وتمارس بعض الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال زيارتها إلى مركز يضم يتامى من اللاجئين السوريين في مدينة غازي عنتاب. حيث تجولت الوزيرة قايا في المركز ومن ثم خرجت مع اليتامى الموجودين هناك في نزهة مارست فيها المشي والرماية وقادت دراجات هوائية مع الأطفال، حسب ما ذكره موقع “تي آر تي خبر” التركي.

ترك برس

شام تايمز

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