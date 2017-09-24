سان جيرمان يهدي قميص نيمار لمتحف مونبلييه

أهدى نادي باريس سان جيرمان، قميص نجمه البرازيلي نيمار جونيور لنادي مونبلييه، وذلك قبل مباراة الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وأشار نادي مونبلييه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، قام بزيارة لمتحف لويس نيكولين، رئيس نادي مونبلييه السابق، والذي توفي في يونيو الماضي.

وأضاف أن الخليفي صمم بروازًا به قميص نيمار، وأهداه للوران نيكولين، نجل رئيس نادي مونبلييه السابق، لضمه إلى مقتنيات المتحف.

يذكر أن مونبلييه حصد لقب الدوري لآخر مرة عام 2012.

كووورة

شام تايمز

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