سامباولي يلجأ لأسلوب جوارديولا مع ميسي

يرغب خورخي سامباولي، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، في اتباع أسلوب الإسباني بيب جوارديولا، مع ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، حينما عملا سويًا في النادي الكتالوني خلال الفترة من 2008 حتى 2012.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أنّ سامباولي يود استخدام ميسي في مركز المهاجم الوهمي، ولكن هذا الأمر يعني عدم إشراك ماورو إيكاردي، لاعب إنترميلان الإيطالي، ويهدد أيضًا مركز سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أنّ سامباولي مستاء من قلة الفعالية على المرمى خلال مباراتي أوروجواي وفنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018، ويود الاستفادة من قدرات ميسي في اللعب بمركز المهاجم الوهمي لزيادة عدد ألأهداف.

ويمتلك منتخب الأرجنتين مباراتين فقط في تصفيات كأس العالم أمام بيرو والإكوادور مطلع الشهر المقبل، ويحتاج للفوز فيهما للتأهل لمونديال روسيا 2018.

وتحتل الأرجنتين 24 نقطة في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني أوروجواي، فيما ضمن منتخب البرازيل التأهل للمونديال.

كووورة

شام تايمز

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