ميسي يسعي لتجاوز أسطورة ريال مدريد

سيكون ليونيل ميسي علي موعد مع رقم جديد اليوم، في حالة تسجيله بمباراة برشلونة أمام جاره جيرونا، ضمن الجولة السادسة من الليجا.

واستطاع النجم الأرجنتيني تسجيل أهدافا في مرمى 35 فريق إسباني، بالتساوي مع راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد، فيما سيكون اليرغوث علي موعد لتخطي راؤول إذا سجل اليوم في مرمى جيرونا، ليكون الفريق رقم 36.

وذكرت صحيفة “آس” أن ذو الـ30 عاما تمكن من التسجيل في 35 فريقا خلال 12 موسما مع البارسا، فيما لم يستطع هز شباك فرق خيريز و مورسيا و قادش حتى الآن.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي الليجا برصيد 9 أهداف.

كووورة

شام تايمز

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