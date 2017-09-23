محاولة للفت الأنظار.. روسيا: لدينا حل للأزمة الكورية .. خارطة الطريق الروسية الصينية هي الحل الأمثل لإنهاء الأزمة مع “بيونغ يانغ”

أكدت موسكو، أن خارطة الطريق الروسية الصينية هي الحل الأمثل لإنهاء الأزمة مع “بيونغ يانغ”، قال وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، إن بلاده لاتمتلك مقترحات جديدة بشأن القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية، مؤكداً أن موسكو على قناعة بإمكانيات خارطة الطريق الروسية الصينية التي وزعت في مجلس الأمن خلال شهر تموز من العام.

وانتقد لافروف، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية، مبدأ فرض عقوبات أحادية الجانب على “بيونغ يانغ”، قائلاً: إن “العقوبات دائماً تسمم الأجواء”.

وحث جميع أطراف الأزمة الكورية على التمسك بنهج دبلوماسي، مندداً بالتجارب الباليستية والنووية التي أجرتها “بيونغ يانغ” مؤخراً، وبتزايد حدة الخطاب بين رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.

شتائم متبادلة

وهاجم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤحراً، ووصفه بـ”المختل عقلياً”.

وقال في كلمة متلفزة، مخاطباً ترامب: “ستدفع ثمن تهديداتك غالياً”، وأضاف أون، أنه “سيروض ترامب بالنار” بعدما وصفه بـ”المختل عقلياً”، بحسب قوله.

وجاءت رسالة أون، رداً على تهديد ترامب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قال فيها، إنه “سيدمر كوريا الشمالية بالكامل”، بحسب شبكة (سي إن إن).

يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض مؤخراً، مجموعة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية، بسبب برامجها النووية والصاروخية الأخيرة، الأمر الذي أثار سخط “بيونغ يانغ”، وهددت باستخدام الأسلحة النووية “لإغراق” اليابان، وتحويل الولايات المتحدة إلى “رماد وظلام”، لدعمهما قرارا لمجلس الأمن الدولي.

شام تايمز

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