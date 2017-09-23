الكشف عن الراتب الخيالي لنيمار في سان جيرمان

على عكس المتوقع، فاق أجر النجم البرازيلي نيمار (25 عامًا) لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أجر زميله السابق ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، ببضعة ملايين يورو، عندما لعبا سويًا في النادي الكتالوني، حسب ما ذكرت مجلة “شبيجل” الألمانية في عددها الجديد الصادر اليوم السبت، نقلا عن موقع “فوتبول ليكس”، الذي يكشف أسرار عالم كرة القدم.

وبناء على ما ذكرته المجلة الألمانية، استنادًا إلى “فوتبول ليكس” فإن نيمار يتقاضى راتبا سنويا قدره 37 مليون يورو، أي أن راتبه الشهري في نادي باريس سان جيرمان، قدره 3.069.520 (ثلاثة ملايين و69 ألفا وخمسمائة وعشرون يورو)، ما يعني أن راتبه اليومي يبلغ 100 ألف يورو بالتمام والكمال.

لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، فهناك حوافز وعطايا أخرى إضافية يحصل عليها اللاعب البرازيلي، عند تحقيق أمور بعينها، مثل حافز هداف الدوري الفرنسي، الذي قيل إنه سبب التشاجر الأخير مع زميله إدينسون كافاني حول تسديد ركلة الجزاء أمام ليون.

أجره في برشلونة أعلى من ميسي

وتصل حوافز نيمار في باريس إلى نحو 20 مليون يورو، أي لا تقل تقريبا عما كان يحصل عليه حينما كان في برشلونة.

وبناء على ما كشفته مجلة شبيجل فإن نيمار حصل العام الماضي في برشلونة على مبلغ إجمالي يقدر بـ54 مليون يورو، أي بما يزيد عن ليونيل ميسي بنحو 8.5 مليون يورو، أما اللاعب الثالث في مرتبة الأجر في برشلونة فكان لويس سواريز، الذي يحصل في العام على 28 مليون يورو.

كووورة

شام تايمز

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