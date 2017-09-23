بريطانيا : الإفراج عن سوري مشتبه به في تفجير مترو لندن ” دون توجيه اتهامات “

قالت الشرطة البريطانية، الخميس، إنها أطلقت سراح أحد الموقوفين لديها المشتبه بتورطهم في الهجوم الذي استهدف عربة قطار في محطة مترو بالعاصمة لندن، الجمعة الماضية.

واعتقلت الشرطة الشاب السوري، ويبلغ من العمر 21 عامًا، السبت الماضي، بالقرب مطعم للوجبات السريعة، غربي العاصمة لندن.

وقالت الشرطة، في بيان اليوم، إنها أطلقت سراحه دون أن توجه له أية اتهامات.

وأشارت إلى أن الخمسة الآخرين مايزالون قيد الاحتجاز.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة توقيف مشتبه به سادس في علاقته بالهجوم، قبل أن تعلن في وقت لاحق الإفراج عن أحد المحتجزين الستة، دون أن توجه له اتهامات.

والشاب الذي اعتقلته الشرطة، اليوم، يبلغ من العمر 17 عامًا، ألقي القبض عليه، بعد عملية دهم لمنزل بمنطقة ثورنتون هيث، جنوبي لندن، بحسب ما ذكر بيان للشرطة.

ولم تدِن الشرطة أيًا من المحتجزين، كما لم تكشف عن هوياتهم بعد.

وما تزال الشرطة البريطانية تحقق مع شاب (18 عامًا) عراقي الجنسية، أوقفته عند ميناء “دوفر” الانجليزي، السبت الماضي.

والثلاثة الآخرون جرى اعتقالهم، في مدينة نيوبورت بويلز (غرب)، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

والجمعة الماضي، استهدف تفجير بقنبلة محلية الصنع، تبنّاه تنظيم “داعش” الإرهابي، عربة قطار في محطة مترو “بارسونس غرين”، غربي لندن، ما أدّى إلى إصابة 30 شخصًا، وفق شرطة المدينة.

وعلى إثر التفجير، أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، رفع حالة التأهب الأمني، من مستوى “حاد” إلى “حرج”.

(ANADOLU)

شام تايمز

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