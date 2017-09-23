واي فاي و بلوتوث في آي أو إس 11 تثيران غضب مستخدمي أبل

عبر مستخدمون لأبل، ممن قاموا أخيراً بترقية أجهزتهم النقالة سواء “آي فون” أو “آي باد” أو “آي بود تاتش” لنسخة “آي أو إس 11″، عن غضبهم الشديد، بسبب عدم القدرة على تعطيل شبكتي “واي فاي” و”البلوتوث” كلياً عبر مركز التحكم مباشرة.

ورداً على ذلك، أكدت شركة #أبل أن هاتين الشبكتين لا يتم تعطيلهما تماماً بهذه الطريقة مع أحدث نسخة من نظام تشغيلها وكذلك الإصدارات الأحدث المقبلة.

وأوضحت العملاقة الأمريكية في مدونتها الرسمية للدعم الفني أنه عند النقر على مفتاحي “واي فاي” و”البلوتوث” في مركز التحكم في الشاشة، سينقطع اتصال الجهاز فوراً بواي فاي أو الملحقات المرتبطة به عبر تقنية البلوتوث، لكن ستظل الشبكتين تعملان مع بعض خدمات أبل الأخرى مثل آير دروب وآير بلاي وقلم أبل وساعتها ووتش وميزة الاستمرارية مثل “Handoff” و”Instant Hotspot” وخدمات الموقع الجغرافي.

ولكن، أحياناً يحتاج بعض المستخدمين إلى إغلاق كل هذه المزايا، للحفاظ على البطارية أو تجنب الاتصال بشبكات مجهولة أو أجهزة تجسس وتطفل.

ويتعجب المستخدمون الغاضبون من رغبة أبل في استمرار تفعيل آير دروب وآير بلاي وخدمات الموقع الجغرافي وغيرهم من المزايا المرتبطة بالشبكتين، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، مشيرين إلى أنه أمر مثير للدهشة والاستفزاز، فمن المعروف أن تنشيط هاتين الشبكتين بشكل متواصل يسمح للقراصنة والمخترقين بالوصول إلى الجهاز وسرقة بياناته أو تعطيلها أو إصابتها ببرمجيات خبيثة وغيرها من الأكواد والفيروسات الضارة.

ولحل هذه المشكلة، بإمكان المستخدم الذهاب إلى:

اعدادات← واي فاي←تعطيل واي فاي

اعدادات← بلوتوث← تعطيل بلوتوث

وبالتالي يتعطل نهائياً الاتصال بأي جهاز أو شبكة. أما إذا اكتفى المستخدم بالنقر على “بلوتوث” في مركز التحكم سيصبح رمز البلوتوث خافتاً، وسينقطع اتصال الجهاز بأي ملحق متصل به، ما عدا ساعة أبل وميزات الاستمرارية والمزامنة السالف ذكرها.

شام تايمز

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