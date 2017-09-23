موقع ” Netflix ” يسحب عرض حلقة من مسلسل كرتون للأطفال بسبب مضمون إباحي

سحب موقع Netflix الأمريكي لعرض الأفلام والمسلسلات بطريقة الـ Live Streaming إحدى حلقات مسلسل كرتون للأطفال من العرض، وذلك لاحتوائها على مضمون خارج.

وسحب Netflix الحلقة الـ 35 من مسلسل الكرتون Maya the Bee أو “النحلة مايا” من العرض، بعد أن لاحظ أحد أولياء الأمور وجود رسمة لعضو ذكري في أحداثها، والتي كانت متواجدة على أحد جدران كهف.

وشاركت الأم وتدعى تشي روبنسون اللقطة من الحلقة عبر حسابها على Facebook، والتي لاقت رواجا على شبكة الإنترنت في مطلع الأسبوع الحالي.

وكتبت روبنسون مع اللقطة الخارجة تحذيرا لكل أولياء الأمور، وفق ما اوردت شبكة في الفن المصرية: “برجاء أن تضعوا في اعتباركم ما يشاهده أطفالكم. وأنا لم أجري أي تعديل للصور، فما تشاهدونه هو من الحلقة الـ 35 من الموسم الأول من مسلسل الكرتون Maya the Bee. أعلم أنني لن أصاب بالجنون وأعلم أن مثل هذه المشاهد ليس من المفترض أن تكون في برنامج للأطفال”.

وتابعت: “أشعر بالاشمئزاز الشديد مما اكتشفته، ولا يوجد أدنى سبب يجعل أطفالي يشاهدون أمرا كهذا، ولا أعلم إن كان صناع المسلسل سيفعلون أمرا حيال هذا، ولكن لا يوجد هناك أي سبب لأن تتواجد مثل هذه اللقطة في المسلسل”.

وبينما حجبت Netflix الحلقة الـ 35 من مسلسل Maya the Bee، الأربعاء 20 سبتمبر، فإن الموقع الشهير لم يعقّب بعد على ما حدث، وكذلك الشركة المنتجة للمسلسل، وهي فرنسية وتدعى 100 Animation.

ومسلسل Maya the Bee مستوحى من كتاب ألماني للأطفال، وتم إنتاجه في 2012، وحتى يوم الأربعاء كانت حلقاته الـ 39 مازالت متاحة للعرض عبر Netflix.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes