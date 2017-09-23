خطأ غير متوقع يضع كائناً فضائياً بجانب الملك فيصل في المناهج السعودية !

أعرب وزير التعليم السعودي أحمد العيسى، عن أسفه على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في أحد المقررات.

وقال العيسى في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تأسف وزارة التعليم على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعيات والوطنية”،

وأضاف: “وقد بدأت الوزارة بطباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة، وشكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب حياله”.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة من المقرر للملك فيصل بن عبد العزيز أثناء توقيعه ميثاق الأمم المتحدة، حيث يظهر بجواره الشخصية الخيالية “يودا”، أحد أبرز أبطال في سلسلة أفلام “حرب النجوم”، مما أثار سخرية كبرى وموجة من الاحتجاجات، أدت إلى سحب النسخ من الأسواق والاعتذار عن الخطأ الفادح.

(RT)

شام تايمز

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