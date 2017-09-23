ألمانيا : العثور على غواصة من الحرب العالمية الأولى بداخلها جثث ( فيديو )

أعلنت السلطات الألمانية، الأربعاء، أنه تم العثور على غواصة من الحرب العالمية الاولى تحتوي على جثث 23 شخصا قبالة سواحل بلجيكا.

وقال محافظ فلاندرز الغربية “كارل ديكالو” لوكالة انباء اسوشييتد برس إن العثور على الغواصة على أرض بحر الشمال “فريد للغاية”.

وأضاف ديكالو: “من المدهش جدا أن نجد شيئا من هذا القبيل”.

وتابع: “أن أثر الانفجار كان في المقدمة لكن الغواصة ما زالت مغلقة وهناك 23 شخصا ما زالوا على متنها”.

تم العثور على قارب الغواصة التي يبلغ طولهه 27 مترا (88 قدما) وعرضها 6 أمتار، وقد لحقت الأضرار الجزء الأمامي منها فقط ولكن باقي أجزاء الغواصة ما زالت مغلقة.

شام تايمز

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