تألق نجم برشلونة الجديد يشعل غضب ريال مدريد

دفع تألق ماركو أسينسيو مع ريال مدريد في الموسم الماضي والحالي، مسؤولي برشلونة للحزن الشديد، بعدما فرَّطوا في التعاقد معه عندما كان يلعب في مايوركا قبل 3 سنوات.

لكنَّ يبدو أنَّ الأمر نفسه حدث مع ريال مدريد، الذي يشعر مجلس إدارته بالغضب الشديد، بعدما تألق نجم برشلونة الجديد، البرتغالي نيلسون سيميدو.

وقالت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، إنَّ المستوى الذي ظهر به البرتغالي نيلسون سيميدو بالمباريات الماضية، جعل إدارة الملكي مستاءة؛ لأنَّ الفريق أتيحت له فرصة التعاقد مع اللاعب من قبل، لكنه رفضها.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ “خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب عرض سيميدو، على إدارة الريال ببداية سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة”.

وأوضحت “فلورنتينو بيريز، رئيس الريال كان موافقًا على ضم اللاعب، لكن زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي، رفض فكرة التعاقد مع البرتغالي”.

وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ “برشلونة بعد ذلك عرض التعاقد مع سيميدو لمدة 5 مواسم مقابل 30 مليون يورو، ليصبح جزءًا أساسيًا من كتيبة إرنستو فالفيردي، مدرب الفريق الكتالوني”.

كووورة

شام تايمز

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