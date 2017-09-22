روسيا تدعو الأمم المتحدة لرفض الآليات غير القانونية لجمع المعلومات عن الجرائم في سوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، غينادي غاتيلوف، اليوم الخميس، أن بلاده تدعو الأمم المتحدة لرفض آلية جمع المعلومات عن الجرائم في سوريا.

وكان مجلس الأمن الدولي، اصدر قرارا حول جرائم تنظيم “داعش” (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في العراق مشكلا مجموعة خبراء لجمع المعلومات عن أعمال الإرهابيين في البلاد.

وقال غاتيلوف في تصريحات صحفية عقب التصويت، إن القرار المتخذ، “تم بحثه مع سلطات البلاد”.

وأضاف غاتيلوف: “نحن نرحب بمثل هذا النهج، للأسف لا يلتزمون به دائما. هكذا، من افتعل القرار غير القانوني في الجمعية العامة حول هيكلية مشابهة في سوريا، لم يروا حتى ضرورة بالحديث مع دمشق”.

وتابع غاتيلوف “نحن ندعو مجددا الأمين العام والدول الأعضاء لرفض ما يسمى بآلية جمع الدلائل في سوريا، والتي أنشئت بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة”.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كانون الاول الماضي مشروع قرار تقدمت به كندا، ويطالب بـ”وضع نهاية فورية وكاملة لجميع الهجمات العشوائية على المدنيين في سوريا، ولا سيما حلب, حيث طالب المشروع جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة السلطات السورية الامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارت مجلس الأمن في هذا الصدد.

يشار الى ان روسيا انتقدت عدة مرات الية جمع المعلومات وخاصة المتعلقة بالهجمات الكيميائية التي شهدتها سورية, مشيرة الى ان التقارير التي صدرت بالاعتماد على تلك المعلومات “مسيسة”.

شام تايمز

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