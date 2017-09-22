الغمامة السوداء تنجلي عن الرقة .. و ” إعلان التحرير ” ينتظر استكمال عمليات التمشيط

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تنظيم داعش خسر معقله الرئيسي وعاصمته في سوريا، بعد بعد مقتل واستشهاد نحو 3100 شخص ما بين مدنيين ومقاتلين.

وأضاف المرصد، الخميس، نقلاً عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن “تنظيم الدولة الإسلامية انتهى تواجده في مدينة الرقة التي كانت تعد معقله الرئيسي في سوريا وعاصمته السابقة، حيث أكدت المصادر أن من تبقى من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية لا يزالون متوارين في أقبية وملاجئ المنطقة الممتدة من الملعب البلدي والمخابرات الجوية في مركز مدينة الرقة، ويأتي ذلك 108 أيام من انطلاقة معركة الرقة الكبرى التي أعلن عنها في الـ 6 من حزيران / يونيو الفائت، والتي استهدفت طرد التنظيم بشكل كامل من مدينة الرقة والسيطرة عليها من قبل قوات عملية “غضب الفرات” التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من القوات الخاصة الأمريكية”.

وأضاف: “قوات سوريا الديمقراطية والقوات الخاصة الأمريكية بدأت عمليات تمشيط لكامل المدينة، حيث تعيق كثافة الألغام المزروعة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، قوات سوريا الديمقراطية من إنهاء عمليات التمشيط بشكل سريع، كما أن الدمار الواسع الذي طال أكثر من 80 % من مدينة الرقة، يعيق عملية وصول القوات إلى كامل أزقة وشوارع المدينة، كما أكدت المصادر للمرصد السوري أن عملية الإعلان عن السيطرة على كامل المدينة ستأتي بعد إنهاء عمليات التمشيط في المدينة، والسيطرة على البقعة الضيقة التي قد يتواجد فيها عناصر متوارون من التنظيم”.

وارتفعت الخسائر البشرية في مدينة الرقة نتيجة القصف المستمر والقتال المتواصل، حيث قال المرصد إنه وثق استشهاد مزيد من المدنيين، وارتفع إلى 1071 عدد الشهداء المدنيين الذين تم توثيقهم من 5 من حزيران الفائت وحتى 21 من أيلول الجاري، جراء ضربات التحالف الدولي.

شام تايمز

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