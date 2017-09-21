رونالدو يحدد شروط تجديد عقده مع ريال مدريد

ينوي نادي ريال مدريد الإسباني، التحرك مبكرًا لتجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “ذا صن”، أن رونالدو يحصل حاليًا على 19.5 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد، وينتهي عقده في 2021.

ونوهت الصحيفة، أن رونالدو يرغب، في زيادة راتبه 7.5 مليون إسترليني، ليحصل على 27 مليون إسترليني في الموسم الواحد بالتساوي مع ليونيل ميسي أيقونة برشلونة.

وأوضحت أن رونالدو سيطلب أيضًا زيادة العقد 12 شهرًا آخر، لينتهي في 2022، ويصبح صاحب أعلى راتب في كرة القدم بالتساوي مع ميسي.

وخسر ريال مدريد، أمس الأربعاء، أمام بيتيس في الدوري الإسباني بهدف نظيف، في ليلة عودة رونالدو للدوري الإسباني بعد إيقاف دام 5 مباريات.

ويتفوق ميسي على رونالدو في عدد الأهداف بالبطولة، إذ أحرز الأول 9 أهداف خلال 5 مباريات، بينما فشل صاروخ ماديرا في هز شباك بيتيس في لقاء الأمس.

كووورة

شام تايمز

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