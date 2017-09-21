دييجو كوستا يخضع للكشف الطبي في أتلتيكو مدريد

يخضع الإسباني دييجو كوستا، مهاجم تشيلسي، حاليا، للكشف الطبي مع أتلتيكو مدريد تمهيدًا لعودته للروخي بلانكوس خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير / كانون الثاني المقبل.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أنّ اللاعب حاليًا يقوم بإجراء الكشف الطبي بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن الانضمام للهنود الحمر مقابل 60 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ أتلتيكو مدريد.

وكان اللاعب قريبا من العودة لأتلتيكو في سوق الانتقالات الصيفية، ولكنه لن يتمكن من ذلك سوى في يناير/كانون الثاني بسبب حرمان الروخي بلانكوس من التعاقدات.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن نادي تشيلسي وقع غرامة على اللاعب بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني، فضلا عن إرساله للتدرب مع فريق الشباب إلى حين استعادة لياقته البدنية.

وأعلن دييجو كوستا في وقت سابق من الصيف الحالي، أن أنطونيو كونتي مدرب البلوز، أبلغه أنه لاعب غير مرغوب به في الفريق.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes