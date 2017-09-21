جيريمي ماتيو يفاضل بين ميسي ونيمار

يرى المدافع الفرنسي لسبورتنج لشبونة البرتغالي، جيريمي ماتيو، أن برشلونة الذي سيواجهه فريقه، يوم الأربعاء المقبل، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مازال يحافظ على طريقته في اللعب، رغم رحيل لاعبه البرازيلي نيمار، وتغيير مدربه لويس إنريكي بإرنستو فالفيردي.

وأبرز اللاعب السابق للفريق الكتالوني، والذي رحل عنه هذا الصيف نحو سبورتنج لشبونة، أن فريق “الأسود” سيحاول الفوز على أرضه أمام البرسا، الذي دائما ما تكون منافسته صعبة.

وفيما يلي نص المقابلة:

س: هل توقعت أن تنافس فريقك السابق بهذه السرعة؟

ج: لا، ولكن القرعة أوقعتنا مع برشلونة ونحن ندرك أنه فريق كبير.

س: هل تحدثت مع أي من زملائك السابقين حول المباراة؟

ج: حتى الآن لا، عندما تقترب المباراة سأتحدث منهم لكي نمزح بعض الشيء.

س: ألديك أي تكهن حول النتيجة؟

ج: هذا أمر بالغ الصعوبة، سنحاول الفوز باللقاء كالمعتاد. ستكون مباراة صعبة جدا ومعقدة، لكننا سنحاول.

س: حالتك البدنية رائعة هذا الموسم بعد حقبة من الإصابات، الآن مواطنك عثمان ديمبلي هو من أصيب، هل تعتقد أن الضغط ربما يكون له عامل في ذلك؟

ج: لا أدري، إصابة لاعب تكون صعبة جدا. هو لاعب شاب.. لقد مررت بهذا الأمر في وقت ما، ولكن هذا جزء من كرة القدم. هذ نبأ جيد لنا في سبورتنج لأنه لاعب جيد.

س: برشلونة ضم باولينيو، كيف تنظر للأمر؟

ج: أنا لا أعرفه، ولكن إذا ضم البرسا أي لاعب فهذا لأنه يستحق كما أنه سجل هدفا رائعا في مرمى خيتافي.

س: كيف تمضي عملية تأقلمك مع سبورتنج؟

ج: بشكل جيد، جيد جدا. أنا سعيد للغاية هنا خاصة بالنتائج التي نحقهها.

س: سجلت هدفا الجولة الماضية بحضور كريستيانو رونالدو الذي صفق لك بين الجمهور، هل هذا ما نطلق عليه بداية جيدة؟

ج: نعم، هو هداف كبير والتسجيل في حضوره.. أنا سعيد جدا. الأهم هي النتيجة.

س: ما هي طبيعة علاقتك مع المدرب الجديد، جورجي جيسوس؟

ج: هو مدرب يشعر بكرة القدم، يعجبه العمل ويقوم به بشكل جيد جدا. هو قريب من لاعبيه، أعتقد أن هذا الأمر مهم بالنسبة لنا.

س: هل يمكن أن تصف لنا المناخ في سبورتنج قبيل مواجهة البرسا؟

ج: في الوقت الحالي نحن لا نفكر في برشلونة. ديناميكية الفريق جيدة ونحن سعداء بالنتائج التي نحققها، نفوز وشيئا فشيئا تقترب المباراة. لكن أمامنا وقت قبيل لقاء برشلونة.

س: كيف كان لقاؤك مجددا مع كوينتراو؟

أجاب ضاحكا: جيد جدا، كان خصما عندما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد وأنا في برشلونة، لكننا الآن زملاء، نحن هادئان وعلينا أن نساهم بخبراتنا مع الفريق. أعتقد أننا نقوم بذلك الآن.

س: إذا تعين عليك اختيار واحد فقط، من هو المهاجم الأكثر تعقيدا؟

ج: هناك كثيرون. في المران لويس سواريز صعب جدا. سألعب ضده إذا شارك في اللقاء. هو مثل فالكاو بعض الشيء، قوي للغاية ومن الصعب على المدافع التصدي له.

س: من تختار من بين ميسي ونيمار؟

ج: ميسي.

س: ومن بين ميسي وكريستيانو رونالدو؟

ج: أنا لا أعرف كريستيانو على الصعيد الشخصي، ولكن طريقتهما في اللعب مختلفة وكل منهما له أسلوبه. أعرف ليو جيدا وهو لاعب جيد حقا.

س: هل كنت تدري أن نيمار سيرحل عن برشلونة؟

ج: لا، مطلقا. لم يفكر أحد مطلقا في أنه سيرحل عن برشلونة (لينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي). هذه هي كرة القدم، هذا قراره وأنا أعتقد أنه رحل عن البرسا لأنه كان خلف ميسي، أعتقد أنه يود الفوز بالكرة الذهبية وأرى أنه سعيد حاليا في باريس ويسجل أهدافا.

س: هل بات برشلونة فريقا أضعف بدون نيمار ولويس إنريكي؟

ج: برشلونة فريق صعب دائما، فهو يحتفظ بطريقة لعبه. نيمار لاعب كبير حقا، ولكن الفريق يضم الكثير من اللاعبين الجيدين.

س: هل يمكنك العدول عن قرار اعتزال اللعب الدولي؟

ج: لا، هذا قرار اتخذته ولا أفكر مجددا في المنتخب. هذا الشيء الوحيد الذي كان صعبا قليلا في مسيرتي.

س: هل تلقيت عروضا من أندية أخرى بخلاف سبورتنج منها إسبانية؟

ج: لا لم أتلق عروضا من أندية إسبانية لأن برشلونة هو الأكبر. رئيس النادي أخبرني أنني لم أعد ضمن خططهم، توجب علي البحث عن ناد.. قدم سبورتنج عرضا وكان فرصة جيدة بالنسبة لي، جئت إلى هنا للعب والفوز.

كووورة

شام تايمز

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