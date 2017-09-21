تعرف على رواتب زعماء العالم .. رئيس وزراء كندا أولاً

افتتحت أمس الإثنين الدورة 72 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور أكثر من 86 رئيساً، يمثلون معظم دول العالم. وتغيّب عن حضور الجلسة الافتتاحية زعماء بارزون، كالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبدأت أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي عقدت تحت شعار “محور الإنسان لتحقيق السلام والعيش الكريم للجميع على كوكب مستدام”.

وفي الوقت الذي يجتمع قادة العالم لمناقشة محور الإنسان في تحقيق السلام، والعيش الكريم، يقبع الملايين من المواطنين بين براثين الفقر والبطالة والجوع، نتيجة النزاعات المسلحة، وغياب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الوقت الذي تتسع فيه دائرة الفقر والبطالة لفئات اجتماعية كبيرة، تتسع دائرة الرواتب والمخصصات المالية لرؤساء الدول والقادة، إذ يتقاضى ممثلو الشعب أموالاً طائلة، تفوق الدخل الفردي لمواطنيهم، لا بل تصل في مرات كثيرة إلى أضعاف أضعاف الحد الأدنى للرواتب في العديد من الدول.

في هذا التقرير نرصد رواتب أبرز زعماء العالم الحاضرين في اجتماعات الجمعية العامة سنوياً، ليتبيّن حجم الثروة الهائلة التي يتقاضونها، في الوقت الذي يعاني فيه شبابهم من غياب فرص العمل ومحدودية الرواتب.

يتقاضى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نحو 260 ألف دولار سنوياً، وهو رقم جيد مقارنة مع مستوى المعيشة في بلاده.

فيما يتقاضى رئيس وزراء اليابان شينزو آبي نحو 241 ألف دولار سنوياً، وفي المركز الثالث، يتقاضى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نحو 198 ألف دولار سنوياً، ما عدا المخصصات التي تقدّم له شهرياً.

وفي المركز الرابع، تأتي رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وتتقاضى نحو 186 ألف دولار سنوياً.

أما في المركز الخامس، فيحتلّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القائمة، ويصل راتبه السنوي إلى نحو 159 ألف دولار، ما عدا المخصصات الشهرية.

في المركز السادس، يحتل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القائمة، ويصل راتبه السنوي إلى 28.5 ألف دولار، ما يوازي 2200 دولار شهرياً، بحسب البيانات الصادرة.

في المركز السابع، يأتي الرئيس الإيراني حسن روحاني، ويتقاضى نحو 20.4 ألف دولار سنوياً، ما عدا المخصصات المقدمة له.

أما في المركز الثامن، فيأتي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي أعلن أنه لن يتقاضى أكثر من دولار واحد، على الرغم من أن راتب الرئيس الأميركي يصل إلى نحو 400 ألف دولار سنوياً، وهو أعلى راتب بين رواتب زعماء العالم.

العربي الجديد

شام تايمز

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