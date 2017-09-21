دارتي .. مشروع شبابي يستثمر قدرات الأطفال الفطرية في مجال الالكترونيات

بهدف استثمار ميول الأطفال الفطرية وتوجيهها نحو الابتكار في مجال الالكترونيات ، صمم المهندسان سنا حواصلي و محمد علي ، لعبة تعليمية تفاعلية بعنوان “دارتي” تهدف الى تعليم الأطفال مبادىء الالكترونيات دون الحاجة الى إشراف شخص ذي خبرة بهذا المجال وهي جزء من تطبيق يتم تحميله على الهاتف المحمول ويتضمن مهام وأحجيات تفاعلية ومحتوى علميا مبسطا مقدما بطريقة محببة للأطفال.

ويمكن لهذا المشروع النوعي أن يمثل تحولا بالنسبة لميول الأطفال الذين يقبلون بشكل مقلق على الألعاب الالكترونية التي يتم توريدها اليهم عبر عالم الإنترنت والأندرويد دون التمحيص في محتواها الفكري وهنا تقول المهندسة سنا حواصلي أن هذا التطبيق يحول انتباه الأطفال ويستثمر قدراتهم الفطرية الخلاقة حيث يساعدهم على بناء الدارات الالكترونية بشكل صحيح واكتشاف الأخطاء الناجمة عن التوصيل كما انه يشرح لهم كيفية تفادي هذه الأخطاء.

وتضيف..أن المهمة التي يسعى مشروع “دارتي” لتحقيقها هي مساعدة الأطفال على تعزيز ملكة الشغف والإبداع لديهم ليكونوا أكثر قدرة على الابتكار في المستقبل وذلك عن طريق جعل مفاهيم الالكترونيات أكثر بساطة و مرحا.

من ناحيته ذكر المهندس الحسن محمد علي أن المشروع يقوم على إزالة حاجز الصعوبة التى تتسم بها العلوم النظرية الخاصة بعلم الالكترونيات وفتح أبواب كثيرة للتفكير والإبداع “فهو يعمل على إيصال مفاهيم العمل الالكتروني بطريقة مبسطة فيها الكثير من المتعة وذلك باستخدام أدوات مماثلة للأدوات الحقيقية ليكون الطفل قادرا بذلك على ولوج هذا الميدان مستقبلا بكثير من الثقة والمهارة”.

ميس العاني – سانا

شام تايمز

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