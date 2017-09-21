ريال مدريد يسقط بالضربة القاضية أمام بيتيس

واصل ريال مدريد نزيف النقاط، بالخسارة أمام ضيفه ريال بيتيس بهدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء بملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

سجل أنتونيو سانابريا الهدف الوحيد في الدقيقة 94، ليرفع بيتيس رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس مقابل 8 نقاط لريال مدريد في المركز السابع.

في الشوط الأول، وصل ريال مدريد إلى مرمى ريال بيتيس كثيرًا إلا أن لوكا مودريتش أضاع فرصتين، وكذلك كريستيانو رونالدو كاد أن يهز الشباك مرتين لولا يقظة الدفاع وحارس المرمى أنطونيو أدان إضافة إلى ضربة محاولات أخرى أقل خطورة من كاسيميرو وإيسكو.

أما الفريق الأندلسي، كاد أن يهز شباك الفريق الملكي مبكرًا بفرصة مزدوجة بعد مرور ثلاث دقائق من انفراد تام لأنطونيو سانابريا سدد كرة أخرجها كارباخال من خط المرمى ارتدت إلى فيكتور كامارازا مسددًا بقوة إلا أن كيلور نافاس أنقذها ببراعة.

كما سدد كامارازا كرة قوية بجوار المقص الأيسر، كما استغل فابيان خطأ فادح من كارباخال في رمية تماس لعبها قصيرة، ليخطفها لاعب بيتيس ويسدد بقوة، لينقذها نافاس بصعوبة بالغة.

واجه ريال مدريد ظروف صعبة في الشوط الثاني، حيث عانده الحظ كثيرًا بتصدي العارضة لفرصتين من جاريث بيل وداني كارباخال، كما أنقذ أدان حارس بيتيس فرص أخرى لكريستيانو رونالدو وتوني كروس.

حاول زين الدين زيدان تنشيط الصفوف بإشراك ماركو أسينسيو مكان إيسكو ثم اضطر للدفع بفاسكيز مكان مارسيلو الذي تعرض للإصابة ، ثم غامر بإشراك المهاجم الشاب بورخا مايورال مكان مودريتش، إلا أن التسرع زاد صمود دفاع بيتيس.

على الجهة الأخرى، لجأ كيكي سيتين لتأمين دفاعه بزيادة الكثافة العددية في خط الوسط بإشراك رياض بودابوز وخواكين مكان فرانسيس جريرو وفابيان.

وفي الدقائق الأخيرة شكل كريستيان تيو وبودابوز خطورة كبيرة من الهجمات المرتدة، وألغى الحكم هدفًا لأنطونيو سانابريا بداعي التسلل، بعدها تصدى أنتونيو أدان ببراعة لضربة رأس من بورخا مايورال.

ووجه بيتيس الضربة القاضية للفريق الملكي، بهجمة مرتدة وصلت إلى أنتونيو باراجان في الجهة اليمنى ليلعب كرة عرضية، انقض عليها سانابريا برأسه في الشباك مسجلاً الهدف الوحيد في وقت قاتل، لينتزع الضيوف ثلاث نقاط غالية.

كووورة

شام تايمز

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