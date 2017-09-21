إسرائيل تفتتح أول قاعدة عسكرية مشتركة مع اميركا على أراضيها

دشنت إسرائيل, يوم الثلاثاء, أول قاعدة دفاع عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية, في أراضيها.

ونقلت وكالات انباء عن قائد الدفاع الصاروخي الإسرائيلي الجنرال تزفيكا حاييموفيتز قوله “لقد افتتحنا مع شركائنا في الجيش الأمريكي قاعدة أمريكية هي الأولى في إسرائيل”.

وعن الهدف من هذه الخطوة, بين الجنرال ان الخطوة “لا تشكل ردا مباشرا على حادث محدد أو تهديد محتمل”, بل تشكل مزيجا من “الدروس المستفادة” من الحرب على غزة عام 2014 و”تحليلات الاستخبارات للمخاطر المستقبلية”.

وتم الإعلان عن المنشأة العسكرية الجديدة، قبل اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يكشف حاييموفيتز أي تفاصيل حول دور القاعدة المشتركة إلا أنه قال إن “عشرات” من أفراد الطاقم الأمريكي سيعملون تحت إمرة القيادة الإسرائيلية.

واضاف ان “هذا ليس تدريبًا أو مناورة، إنه وجود يشكل جزءًا من الجهود المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة من أجل تحسين الدفاع”.

ووقعت إسرائيل في نيسان العالم الجاري صفقة شراء 50 مقاتلة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة.

ولدى إسرائيل منظومة مضادة للصواريخ متطورة، تتضمن شبكة القبة الحديدية لاعتراض صواريخ قصيرة المدى، تمكنت بنجاح من اعتراض صواريخ أطلقت من سورية ولبنان وشبه جزيرة سيناء المصرية وقطاع غزة.

كما تمتلك إسرائيل نظام “مقلاع داود” لاعتراض صواريخ متوسطة المدى، إضافة إلى منظومة “حيتز-3” لاعتراض الصواريخ البالستية طويلة المدى.

شام تايمز

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