موسكو : موافقون على المقترح الفرنسي حول مجموعة الاتصال بشأن سوريا رغم ضبابيته .. روسيا: هجوم النصرة على مواقع النظامي شمال حماه جاء بإيعاز أمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية, يوم الاربعاء, موافقتها على المقترح الفرنسي الخاص بانشاء مجموعة اتصال حول سوريا، بالرغم من “ضبابيته”.

ونقلت وكالة (تاس) عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قوله”مازال من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه الصيغة ضرورية وصائبة”، و نحن لا نعترض، من حيث المبدأ، على ذلك، ولكن من الضروري أن تكون لدينا فكرة واضحة عن سبب الحاجة إليها”.

وكان ماكرون اقترح مؤخرا, إنشاء فريق اتصال دولي حول سوريا لدعم جهود الأمم المتحدة لعودة الاستقرار إلى سوريا في فترة ما بعد الحرب وإعادة إعمارها.

وشددت فرنسا على أن فريق الاتصال حول سوريا, والذي اقترح ماكرون تشكيله, يجب أن يشمل الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية.

ومن المقرر ان تبحث الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ، في نيويورك, قريبا مبادرة فرنسا بشأن تشكيل مجموعة اتصال حول سوريا.

روسيا: هجوم النصرة على مواقع النظامي شمال حماه جاء بإيعاز أمريكي

اتهمت هيئة الاركان الروسية, يوم الاربعاء, “جبهة النصرة” بانتهاك اتفاق أستانا, من خلال شنها هجوماً مباغتاً على مواقع للجيش النظامي في شمال حماه, والذي جاء بايعاز من واشنطن.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن رئيس مديرية العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية الفريق أول سيرغي روتسكوي قوله ان ” الهجوم الواسع النطاق بدأ في الساعة 8 صباحا امس واستهدف مواقع القوات الحكومية السورية في شمال وشمال شرق مدينة حماة “.

ولفت الى ان “مسلحي النصرة استخدمت خلال الهجوم على مواقع الجيش النظامي الدبابات والعربات القتالية المدرعة”.

واتهم المسؤول الروسي اميركا بانها “حرضت ” مقاتلي “جبهة النصرة ” على هجوم مواقع الجيش النظامي , والذي اعتبر ان الهجوم “يستهدف الشرطة العسكرية الروسية”.

واعتبر المسؤول الروسي ان الهدف من ذلك هو “إفشال تقدم النظامي الناجح عند دير الزور، بالإضافة إلى طرد الشرطة العسكرية الروسية من النقطة التي تشغلها لمراقبة تطبيق وقف التصعيد هناك”.

وكانت معارك اندلعت، صباح الثلاثاء، في ريف حماة الشمالي الشرقي، عقب هجوم نفذته “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة معها على مواقع للجيش النظامي في إطار معركة “ياعباد الله اثبتوا”.

وأشار الجنرال إلى أن” 850 مسلحا قضي عليهم في عملية داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب”, لافتا الى “اصابة 3 عسكريين روس بجروح خلال العملية”.

واتهم المسؤول الروسي مسلحي جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها بعدم الرغبة في تنفيذ اتفاقات وقف النار.

ويأتي الهجوم الجديد، بعد أن نددت “تحرير الشام” المتضمنة “جبهة فتح الشام” (النصرة سابقاً) باتفاقات استانا 6، وتعهدت بمواصلة القتال.

وتوصلت الدول الضامنة (روسيا- ايران – تركيا) خلال اجتماع استانا الاخير منتصف الشهر الجاري, لاتفاق حول اقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا من بينها ادلب, لمدة 6 اشهر قابلة للتمديد.

كما اتفقت الدول الضامنة على نشر نحو 500 مراقب حول منطقة عدم تصعيد التوتر بإدلب, لمنع انتهاك الهدنة.

والمراقبون على منطقة خفض التصعيد في إدلب، هم روسيا وإيران من جهة المناطق الخاضعة للحكومة السورية، وتركيا من جهة مناطق المعارضة.

ويخضع معظم محافظة إدلب، الواقعة في شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، لسيطرة تحالف من فصائل المعارضة يقوده تنظيم “جبهة النصرة ” الجناح السابق لتنظيم القاعدة.

شام تايمز

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