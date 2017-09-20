رسمياً.. أبل تطلق iOS 11 لآيفون وآيباد

أطلقت شركة آبل رسمياً، الثلاثاء، الإصدار الحادي عشر من نظام “آي أو إس” iOS 11، وذلك لمُستخدمي هواتف آيفون وحواسب آيباد اللوحية كذلك.

ويُمكن تحميل الإصدار الجديد مجاناً على هواتف “آيفون 5 إس”، و”آيفون إس إي” وما بعدها أيضاً. كما يُمكن تحميله على حواسب “آيباد ميني 2” وما بعدها، وعلى الجيل الأول من “آيباد إير” وما بعده، إضافة إلى جميع حواسب “آيباد برو” والجيل الجديد الصادر في 2017. أما مُستخدمي أجهزة” آيبود تاتش”، فبإمكانهم التحديث إلى iOS 11 شريطة أن تكون أجهزتهم الجيل السادس على الأقل.

وقالت “أبل” على موقعها إن” iOS 11 تضع معايير جديدة لنظام التشغيل، فيجعل iPhone أفضل من قبل، ويزيد من قدرات iPad أكثر من أي وقت مضى، والآن يفتح آفاقاً لإمكانيات مدهشة لتطبيقات وألعاب الواقع المعزز”.

ويتيح التحديث الجديد جمع ملفاتك كلها معاً. وأصبح بإمكانك الآن تصفح كل ملفاتك والبحث عنها وتنظيمها بسهولة في مكان واحد، كما يوجد مكان مخصص للملفات التي استخدمتها مؤخراً، سواءً على iPad أم أجهزة iOS الأخرى أم iCloud Drive وحتى الملفات المخزنة في التطبيقات أو خدمات أخرى مثل Box وDropbox..

ويُمثل Dock الجديد تغييراً جوهرياً في أجهزة iPad، حيث أصبح الآن متوفراً في أي شاشة. وهكذا وبمجرد التمرير يمكنك فتح التطبيقات والتنقل بينها فوراً، كما يمكنك تخصيصه بإضافة المزيد من تطبيقاتك المفضلة، وتظهر التطبيقات التي فتحتها مؤخراً والمفتوحة حالياً على iPhone أو Mac على الجانب الأيسر في Dock.

كما تأتي ميزة السحب والإفلات إلى iPad لتسمح لك بتحريك النصوص والصور والملفات في عملية فائقة السلاسة لأنها ميزة مصممة خصيصاً لشاشة Multi-Touch الكبيرة على أجهزة iPad، فيمكنك لمس وتحريك أي شيء تقريباً في أي مكان على الشاشة.

ويساعد iOS 11 على جعل Apple Pencil لجهاز iPad Pro أكثر تنوعاً وفعالية وسلاسة من أي وقت سابق، فتصبح فائدته أكبر لجميع أنواع المهام مثل كتابة الملاحظات أو إنجاز العمل أو القيام بأعمال إبداعية.

وتظهر الحروف والأرقام والرموز وعلامات الترقيم كلها الآن على لوحة المفاتيح نفسها كي لا تضطر إلى الانتقال بين لوحات مختلفة. ما عليك إلا لمس أحد المفاتيح بخفة لاختيار ما تحتاجه بسرعة.

كما أصبحت صور Live Photos أكثر تعبيراً وإبداعاً وحتى إمتاعاً.

وأُعيد تصميم App Store بالكامل لمساعدتك على اكتشاف apps وألعاب جديدة لن تتمكن من العيش من دونها. حيث سترى قصصاً يومية مقدمة من خبراء، وعلامة تبويب خاصة بالألعاب، وقوائم لمختلف أنواع التطبيقات، وأكثر. إنه أكبر تحديث لمتجر App Store منذ ابتكار التطبيقات.

ومع iOS 11، اكتسب Siri المساعد الذكي الأكثر شعبية في العالم قدرات إضافية لمساعدتك؛ فبفضل إمكانيات التعلم الآلي والذكاء الصناعي، أصبح بإمكانه إرسال رسالة وضبط المؤقت.

كما أصبحت شاشة القفل أكثر فعالية، ما عليك إلا سحبها للأعلى من أي مكان على الشاشة لترى كل إشعاراتك. بلمحة، يمكنك رؤية إشعاراتك الحديثة والفائتة في مكان واحد.

شام تايمز

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