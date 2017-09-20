رفع الحجب عن تطبيقات الاتصالات في السعودية مساء اليوم

أعلنت هيئة الاتصالات السعودية بدء إتاحة تطبيقات الاتصالات الصوتية والمرئية للمستخدمين بدءا من منتصف مساء اليوم.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع تويتر “تلبية لحاجة المستخدم وتماشياً مع التوجهات العالمية هيئة_الاتصالات تعلن عن بدء إتاحة تطبيقات الاتصالات عبر الإنترنت”.

وكشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات السعودية عادل أبوحميد أن التطبيقات المستوفية للمتطلبات التنظيمية ستكون متاحة لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات ومنها على سبيل المثال ، فيس تايم، سناب شات، سكايب، لاين، تليجرام، تانغو، وغيرها من التطبيقات، عدا تلك التطبيقات المحدودة جداً غير المستوفية للمتطلبات التنظيمية.

وأكد أبوحميد أن هذا القرار يأتي تماشياً مع المسارات والتوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وأن الاعتماد على إيرادات البيانات (تقديم الإنترنت) والخدمات المضافة، هو المسار والتوجه العالمي الذي يجدر بالمشغلين في المملكة نهجه.

وأضاف أن الهيئة تعمل مع جميع أصحاب المصلحة لمنح كافة مشتركي الاتصالات في المملكة أرقى الخدمات التي تلبي تطلعاتهم وترضي احتياجاتهم.

شام تايمز

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