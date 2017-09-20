صور مؤلمة جديدة للسورية “زهراء” بعد خروجها من المستشفى لإكمال علاجها في المنزل

قالت شقيقة السيدة السورية المعنفة “زهراء” ضحية العنف الأسري إن مجمع السلمانية الطبي في البحرين أمر بخروج شقيقتها حالاً من الغرفة، التي كانت مخصصه لها بالطابق الخامس، من دون تلقيها العلاج الكامل لمدة ثلاثة أشهر كما قال لهم الأطباء من قبل.

ونشرت صحيفة “الأيام” البحرينية مجموعة من الصور الجديدة المؤلمة للسيدة السورية المعنفة، تظهر حالتها المأساوية عقب التعدي عليها من طليقها وضربها بالسيراميك على رأسها.

وكانت النيابة العامة البحرينية قد باشرت التحقيق، بحسب وسائل إعلام بحرينية، بعد أن تم إخطار النيابة العامة بالواقعة. وبحسب المعلومات المتداولة في “إنستغرام”، دخل الزوج لمنزله وهو بحالة ” #هيستيرية ” وشدها من رأسها وأخذ يضرب رأسها بالحائط عدة مرات، ثم أخذ قطعة من السيراميك وواصل ضربه المبرح حتى أغمي عليها وسقطت على الأرض.

ونشرت الزوجة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بالكاد تفتح عينيها، تناشد فيه الجهات المعنية بحمايتها وحماية أبنائها من بطش والدهم، وأكدت أنه اعتاد على ضربها، لكن في هذه المرة كان يريد قتلها للزواج بفتاة بحرينية أخرى موظفة تعيله.

وأثارت الواقعة، البعيدة كل البعد عن الإنسانية، غضب واستنكار الرأي العام، حيث عبر المتابعون لها عن رفضهم لما تتعرض له المرأة من #عنف_أسري .

يذكر أن زهراء صبحي، سورية الجنسية، وتبلغ من العمر 35 عاماً، وهي أم لخمسة أطفال.

شام تايمز

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