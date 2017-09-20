شاهد لحظة اعتقال منفذ هجوم لندن وهو يصرخ: أنا آسف .. إنستغرام يكشف.. منفذ هجوم لندن مدمن مخدرات وكحول

تمكنت وسائل إعلام محلية في بريطانيا من الحصول على تسجيل للحظة اعتقال المشتبه به الرئيس في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف قطارات المترو في لندن يوم الجمعة الماضي، وتبناه تنظيم “داعش” في بيان، وهو لاجئ سوري وصل إلى بريطانيا قبل 3 سنوات يُدعى يحيى فروخ، ويبلغ من العمر 21 عاماً.

وأظهر مقطع فيديو قصير حصلت عليه كل من جريدة “ديلي ميل” وجريدة “الصن” الشاب فروخ لحظة اعتقاله في ساعة متأخرة من ليل السبت الماضي في منطقة تُدعى “هونسلو” غرب لندن، حيث تبين أن الشاب فروخ يعمل في مطعم للوجبات السريعة هناك يُدعى مطعم “علاء الدين”، وتم اعتقاله بعد خروجه من مكان عمله وتوجهه إلى موقف الباص، إذ كان من المفترض أن يعود إلى منزله الذي يسكن فيه بالقرب من مطار “هيثرو”.

ويظهر من الفيديو أن فروخ تم اعتقاله بهدوء بالغ ودون أي مقاومة، حيث قام رجال من الشرطة بإحاطته على الفور، ومن ثم أداروا ظهره إلى الحائط وقاموا بتكبيله قبل أن يتم تغطيته بساتر من البلاستيك وفقاً للإجراءات المتبعة عند التعامل مع الأدلة الجُرمية.

وقالت “ديلي ميل” إن ضباط الشرطة كانوا بانتظار فروخ عند موقف الباص، حيث مر بجانبهم لدى خروجه من مكان عمله ومن ثم التفوا حوله على الفور، فما كان منه إلا أن صرخ: “أنا آسف، أنا آسف، أنا آسف”، ومن ثم سقطت قطع من الشوكولا من حقيبته على الأرض.

وبينما بدأ رجال الشرطة الذين كانوا بانتظاره عند موقف الباص بعملية اعتقاله كانت سيارة من الشرطة تقل رجالاً آخرين على بُعد أمتار، حيث تحركت على الفور إليه، وقام عناصرها بتكبيل فروخ من يديه وقدميه، ومن ثم قام مصور مختص بالتقاط العديد من الصور له قبل أن يتم تغطيته بشكل شبه كامل، ومن ثم نقله من مكان اعتقاله إلى مركز شرطة تابع لوحدة مكافحة الإرهاب.

وقال أحد العاملين في مطعم “علاء الدين”، وهو مطعم الوجبات السريعة المتخصص بأكلات الدجاج في غرب لندن، إن “رجال الشرطة كانوا بكل تأكيد يراقبون المكان منذ يوم الجمعة الماضي”.

وأضاف في حديثه لجريدة “ديلي ميل” البريطانية: “سمعتُ من زميل آخر أيضاً أنه رأى ضابط شرطة متخفياً بملابس وشكل رجل متشرد، حيث انقض هذا المتشرد على فروخ لحظة اعتقاله”، وأضاف: “حدث ذلك بالقرب من محطة الحافلات والتي اعتاد رجال الشرطة الجلوس بالقرب منها”.

وتابع أحد العاملين في المطعم للصحافة البريطانية: “نحن جميعاً، فيحيى يبدو كما نحن جميعاً، كان يحب كرة القدم وكان يحب الخروج للاستجمام”.

وتقول شرطة اسكتلنديارد إنها بدأت التحقيق لمعرفة إن كان الشابان اللذان تم اعتقالهما، وهما عراقي يبلغ من العمر 18 عاماً، وسوري يبلغ من العمر 21 عاماً، على علاقة بتنظيم “داعش” قبل أن يصلا الأراضي البريطانية أم تواصلا مع التنظيم لاحقاً، وما إذا كانا جزءا من خلية أكبر تخطط لتنفيذ هجمات في البلاد.

إنستغرام يكشف.. منفذ هجوم لندن مدمن مخدرات وكحول

تسرب المزيد من المعلومات عن اللاجئ السوري المعتقل في بريطانيا للاشتباه بضلوعه في تنفيذ الهجوم الإرهابي، الذي استهدف قطارات المترو يوم الجمعة الماضي، وأرعب البريطانيين وأعاد تذكيرهم بهجمات السابع من يوليو 2005 الدموية، حيث تبين أن الشاب كان يُدخن الحشيش ويُدمن المخدرات ويشرب الفودكا.

واعتقلت الشرطة البريطانية في ساعة متأخرة من ليل السبت شاباً، تعتقد أنه المسؤول عن وضع عبوة ناسفة داخل أحد قطارات المترو في غرب لندن، ليتبين أن الشاب هو لاجئ سوري يُدعى يحيى فروخ، ويبلغ من العمر 21 عاماً فقط، وكان قد وصل إلى بريطانيا قبل عدة سنوات هارباً من الحرب في سوريا حيث منحته السلطات حق اللجوء وأسكنته مع عائلة محلية في إحدى الضواحي الفخمة للعاصمة لندن.

وكشفت جريدة “ديلي ميل” البريطانية أن الشاب فروخ الذي يعمل في أحد مطاعم الوجبات السريعة في لندن كان يتعاطى المخدرات ويُدخن الحشيش بشكل يومي، كما أنه يشرب الفودكا (أحد أنواع المشروبات الكحولية).

شام تايمز

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