جرحى باستهداف قافلة مساعدات إيرانية أثناء وصولها إلى مدينة دير الزور

تعرضت قافلة مساعدات إنسانية إيرانية, يوم الأربعاء, للاستهداف أثناء وصوها إلى مدينة دير الزور, مما أدى إلى سقوط جرحى.

وأفاد “الإعلام الحربي” التابع لحزب الله ان “قذائف مورتر أطلقها تنظيم “داعش” استهدفت قافلة مساعدات إيرانية في مناطق انتزع الجيش النظامي وحلفاؤه السيطرة عليها في الآونة الأخيرة في دير الزور “.

واشار المصدر الى ان “القافلة التي تحمل ما يربو على ألف طن مساعدات لم تتعرض لأضرار”.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة, عبر صفحات التواصل الاجتماعي, ان مسلحي”داعش” استهدفوا قافلة مساعدات إيرانية عند وصولها إلى مبنى المحافظة في مدينة دير الزور بقذائف الهاون ما أسفر عن إصابة شخص وإلحاق أضرار مادية بمبنى المحافظة.

بدورها, أفادت وكالة (سبونتيك) أن قافلة مساعدات إيرانية تعرضت للقصف بقذائف الهاون في مدينة دير الزور السورية، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 5 أشخاص بجروح.

واضافت الوكالة الحادثة وقعت بالقرب من شاحنات المساعدات في أحد الشوارع المركزية في دير الزور, مما ادى الى اصابة أحد السائقين و4 من السكان المدنيين بجروح.

ووصلت القافلة الى مدينة دير الزور, وتضمُّ أكثر من 1000 طن من المساعدات الإنسانية تحتوي على مواد غذائية متنوعة وألبسة وأدوية ومستلزمات دراسية وغيرها من المواد الضرورية .

وتواجه دير الزور حملتين منفصلتين لتحريرها من “داعش”، الأولى تنفذها قسد, بدعم من التحالف الدولي، والثانية تنفذها قوات النظامي مدعومة من روسيا.

وشن الجيش النظامي مؤخرا بدعم من روسيا حمل عسكرية ضد “داعش” في دير الزور, تمكن من خلالها من فك الحصار عن المدينة الذي استمر 3 سنوات وعن مطار دير الزور, كما ضيق الخناق على التنظيم بعد انتزاعه منطقة الجفرة, وتمكن ايضا من العبور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات, حيث حقق تقدما فيها.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes