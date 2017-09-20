نشرة جديدة .. أسعار الخضار والفواكه بين الارتفاع الانخفاض

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاربعاء, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت الاسعار ثباتاَ, باستثناء الخيار والبا ذنجان , التي شهدت انخفاض بالاسعار, مقابل ارتفاع سعر البندورة والبطاطا والزهرة , مقارنة بالنشرة السابقة.

كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الاسعار ثابتة, باستثناء البطيخ, حيث سجلت الاسعار ارتفاعا, مقابل انخفاض الليمون, بالنشرة السابقة.

شام تايمز

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