وفاة طفلة سورية غرقا بمخيم الزعتري في الأردن

توفيت طفلة سورية تبلغ من العمر عامين ونصف في أحد المخيمات العشوائية للاجئين السوريين في منطقة الزعتري بمحافظة المفرق في الأردن.

ونقلت وسائل إعلام أردنية, عن أحد أقارب الطفلة قوله ان “الطفلة سقطت بالحفرة أثناء لعبها بالقرب منها، يوم الثلاثاء, و أن ذويها قاموا على الفور بمحاولة إسعافها ونقلها إلى مستشفى المفرق الحكومي، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة”.

وأضاف أن “الحفرة التي سقطت فيها الطفلة لا يتجاوز عمقها نصف متر , وهي مخصصة لتجميع المياه العادمة في المخيم”.

ويعاني اللاجئون في مخيم الزعتري بالاردن من ظروف إنسانية صعبة، وسط غياب أدنى مقومات الحياة فضلا عن حالة الفوضى التي تنتشر في تلك المخيمات.

وه يقيم في المخيم ما يقارب 80 ألف لاجئ من مختلف مناطق سوريا، وتتراوح نسبة المواليد فيه حوالي 60 مولودا أسبوعيا، ونسبة الوفيات تصل إلى حالة وفاة واحدة في الأسبوع على الأقل ,بحسب ماذكرته تقارير.

ويستضيف الأردن، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، حوالي 632 ألف لاجئ سوري مسجل، فيما تؤكد أرقام أردنية رسمية أن العدد وصل إلى 1.4 مليون لاجئ.

شام تايمز

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