درَّاج بريطاني يحطم الرقم القياسي ويطوف حول العالم في 78 يوماً

حطم درَّاج بريطاني الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة غينيس لأسرع درَّاج يطوف حول العالم بعد أن قطع مسافة تزيد عن 29 ألف كيلومتر في أقل من 80 يوما.

وقاد مارك بومونت، وهو من اسكتلندا، الدراجة لمدة 18 ساعة يوميا، وأحرق أكثر من تسعة آلاف سعر حراري في اليوم أثناء عبوره بولندا وروسيا ومنغوليا والصين وأستراليا والولايات المتحدة.

وقال بومونت بعدما أتم رحلته تحت قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس إن الرحلة “تعني فعليا قيادة الدراجة وصولا إلى الأفق التالي”، وفق شبكة سكاي نيوز.

وتابع قائلا: “لم أمش تقريبا على قدمي طوال شهرين ونصف الشهر”.

وكاد حادث تعرض له في روسيا في اليوم التاسع من جولته أن ينهي مغامرة قال عنها بومونت إنها أخذته إلى “أعماق روحية” لم يستشعرها قط من قبل.

وكسرت إحدى أسنان بومونت وأصيب في مرفقه خلال الحادث.

وأتم بومونت الجولة في 78 يوما و14 ساعة و40 دقيقة. وسجل الرقم القياسي السابق النيوزيلندي أندرو نيكلسون، الذي أتم الرحلة في 123 يوما في عام 2015 .

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes