أمام المحاكم .. السجن لأمازيغية مغربية تدعو لطرد العرب وذبحهم “واحداً واحداً”

قررت المحكمة الابتدائية في العاصمة المغربية الرباط يوم أمس الثلاثاء إيداع الناشطة المغربية الأمازيغية “مليكة مزان” في سجن الزاكي بسلا، وذلك على خلفية تهديدها بـ “ذبح العرب وطردهم من أرض الأمازيغ”.

شعوب أصلية!

وكانت المحكمة رفضت التماساً قدمته مزان، ووجهت لها تهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والتحريض على التمييز والكراهية بواسطة تصريحات منشورة بوسائل الاتصال”.

وبحسب موقع “هبة برس” المغربي مثلت الناشطة الامازيغية صباح اليوم أمام وكيل الملك بابتدائية الرباط، بعد وضعها يومين رهن الحراسة النظرية بسبب تدوينة “ذبح العرب”.

ويتم التحقيق مع مزان بعدما هددت، في شريط فيديو بثته على حسابها على الفيس بوك تهدد فيه العرب بالقتل على يد الأمازيغ على خلفية الدعوة لاستفتاء انفصال إقليم كردستان العراق.

وكتبت في تدوينة مرفقة بالفيديو: “حين تغضب مليكة مزان غيرة على الشعب الكوردي: إما أن تقوم دولة كوردستان أو نقوم نحن الأمازيغ بذبح العرب في شمال إفريقيا ذبحا… اختاروا… يا ملاعين”.

وقالت مزان في الفيديو: “إخواني الكرد هذه المرة سأتوجه مباشرة إلى هؤلاء العنصريين في كل من العراق وغير العراق، وخصوصا عرب العرق، هؤلاء الذين يقفون امام حقكم في تقرير المصير أنا أقول لهم مباشرة.. إذا ما واصلتم رفضكم لقيام الدولة الكردية فكونوا على يقين أننا نحن الشعوب الأصلية كمصريين أصليين يعني أقباط وكأمازيغ في كل شمال افريقيا، سنقوم بطرد العرب عربيا عربيا ليعودوا إلى أرضهم من حيث أتوا”.

سنذبحكم واحداً واحداً

وتابعت في تهديداتها للعرب “فماذا تقولون تسمحوا للكرد بقيام دولة كردية أو نقرض أبوكم نطلعكم من عندنا لأن خلاص خربتم بلادنا، احنا موش عاوزينكم ياعرب في شمال افريقيا ولا عايزنكم في مصر ولا في السودان، ارجعوا لبلادكم روحو عالحجاز تباعكم، روحو وخلو العالم يستريح من بغضكم وجهلكم وعنصريتكم”، لتختم بدعوة صريحة لقتل العرب “اختارو يا إما تسيبون الكرد بسلامة يا إما احنا كمان شعبينا الأمازيغي يعمل فيكم فتنة، نذبحكم هنا واحد واحد يا عرب، وخصوصا الخليجين ندبحكم واحد واحد لأنكم أفسدتم الحياة عندما في المغرب”.

شام تايمز

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