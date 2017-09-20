تيم حسن يكشف عن البوستر الدعائي “لعائلة الحاج نعمان”

كشف النجم تيم حسن عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي (انستغرام) عن صورة البوستر الدعائي الرسمي الخاص بمسلسل “عائلة الحاج نعمان”.

وعلق تيم على الصورة قائلا “عائلة الحاج نعمان، قريبًا، إن شاء الله، يا كريم”.

وعائلة الحاج نعمان من بطولة تيم حسن ويشاركه فيه عدد كبير من الممثلين ومنهم صفاء الطوخي، شريف خير الله، سهر الصايغ، واحمد بدير ومي كساب، وهو من إخراج أحمد شفيق و تأليف مجدي صابر.

وتدور أحداث مسلسل “عائلة الحاج نعمان” حول عائلة كبيرة يقودها الأب الكبير “نعمان”، ولديه بنتان وولد، وتحدث مفارقات وأحداث متشابكة حول العائلة والميراث وخلافه، وتتوالى الأحداث في 60 حلقة.

ويشار الى انه من المقرر أن يتم عرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات “OSN”، في شهر تشرين الاول المقبل.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes