الجيش النظامي يفتح ممرات إنسانية لمغادرة المدنيين من مناطق “داعش” في دير الزور

قام الجيش النظامي, يوم الأربعاء, بفتح ممرات إنسانية في دير الزور لتسهيل مغادرة المدنيين من مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش).

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن المحافظة اتخذت جميع الترتيبات والإجراءات لتأمين إقامة المواطنين الذين يخرجون من مناطق انتشار تنظيم “داعش” وتقديم جميع المساعدات والاحتياجات الأساسية اللازمة لهم.

ودعت المحافظة جميع أبناء دير الزور الذين لا يزالون يقيمون في المناطق التي ينتشر فيها تنظيم “داعش” إلى التوجه لأقرب نقطة تواجد للجيش النظامي كي “يصلوا إلى بر الأمان والطمأنينة.”

وأشارت (سانا) إلى أن وحدة من الجيش النظامي أمّنت يوم الثلاثاء، وصول 21 مدنيا بينهم أطفال ونساء إلى مدينة دير الزور حيث قامت المحافظة باستقبالهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وتشهد دير الزور عمليتين عسكريتين منفصلتين ضد “داعش”, الأولى يشنها النظامي , بدعم روسيا, حيث تمكن من فك الحصار عن مدينة ديرالزور الذي استمر لمدة 3 سنوات وعن القوات الموالية له المحاصرة داخل المدينة عبر محور تدمر السخنة في الصحراء السورية, والثانية ينفذها مقاتلون أكراد, بدعم من التحالف.

شام تايمز

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