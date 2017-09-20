ميسي يصنع التاريخ في كامب نو

حقق ليونيل ميسي، نجم برشلونة رقمًا جديدًا في مسيرته الكروية، خلال مباراة إيبار مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وسجل ميسي ثلاثية “هاتريك”، ليحتفل بوصوله للهدف رقم 300، بإستاد كامب نو معقل الفريق الكتالوني، منها 298 بقميص البارسا، وهدفين مع منتخب الأرجنتين خلال 180 مباراة خاضها بهذا الملعب العريق.

كما واصل النجم الأرجنتيني هوايته في هز شباك إيبار في جميع المباريات، لتصل حصيلته إلى 12 هدفًا في 6 لقاءات، كما رفع رصيده إلى 9 أهداف يتصدر بهم لائحة هدافي الليجا.

كما سجل ميسي الهاتريك رقم 39 له في كل البطولات، ورقم 28 في الدوري الإسباني، ورفع رصيده إلى 43 هدفًا في 40 مباراة مع برشلونة في كل البطولات منذ بداية العام الجاري.

كووورة

شام تايمز

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