سان جيرمان ينصر كافاني على نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عمّن سيكون الخيار الأول لدى باريس سان جيرمان، لتنفيذ الركلات من نقطة الجزاء خلال الفترة المقبلة.

وقالت إذاعة “مونت كارلو” اليوم الثلاثاء، إنَّ الأوروجوياني إدينسون كافاني سيظل الخيار الأول في تسديد ركلات الجزاء، قبل البرازيلي نيمار.

وأضافت الإذاعة “على المدى القصير، سيظل الهيكل الحالي قائمًا رغما عن الخلافات الأخيرة بين البرازيلي والأورجوياني”.

كان خلافًا نشب بين نيمار، أغلى لاعب بالعالم، المنتقل حديثا لسان جيرمان، وزميله الأوروجوياني إدينسون كافاني، الموجود بالنادي الباريسي منذ 2013، حول تسديد ركلة جزاء أمام ليون (79).

وكشفت الإذاعة، عن أنَّ رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، اجتمع مع نيمار وكافاني ومن المتوقع أن يتحاورا غدًا الأربعاء، مع مدرب الفريق الإسباني أوناي ايمري والمدير الرياضي للنادي، البرتغالي أنتيرو هنريكي.

وأوضحت الإذاعة، أنَّ المخضرم تياجو موتا، عنَّف اللاعبين، على تصرفهما بعد المباراة.

كانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قالت إنَّ التوتر بين نيمار، وكافاني، وصل لدرجة أنهما كادا يشتبكان بالأيدي في غرفة الملابس، بعد اللقاء.

ووفقًا للصحيفة، فإن سبب الخلاف بينهما، هو المكافآت المتعلقة بالأهداف.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes