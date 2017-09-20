صاروخ جزائري يطيح بليفربول من كأس الرابطة

بلغ ليستر سيتي، ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بفوزه مساء الثلاثاء على ضيفه ليفربول (2-0)، على ملعب “كينج باور” بالدور الثالث.

افتتح الياباني شينجي أوكازاكي التسجيل في المباراة في الدقيقة (65)، قبل أن يُعزِّز الدولي الجزائري إسلام سليماني، تقدم ليستر بهدف ثانٍ في الدقيقة (78).

وزادت الخسارة، من متاعب ليفربول، الذي تعادل في مباراتين، وخسر مثلهما بآخر 4 مباريات له في كافة البطولات.

قدم ليستر مباراة جيدة لا سيما بالشوط الثاني، وكان دخول البديل أوكازاكي، على حساب المصاب الأرجنتيني ليوناردو أولوا، نقطة التحول بالمباراة، فأحرز هدفًا، وصنع آخر ليقود فريقه للفوز أمام جمهور غفير.

وشهدت المباراة، مشاركة فيليبي كوتينيو، كأساسي في تشكيلة ليفربول، فقدم أداءً جيدًا في الشوط الأول، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني بالويلزي الواعد بن وودبورن.

ولعب أليكس أوكسليد تشامبرلين مباراته الأولى بالتشكيلة الأساسية مع ليفربول، منذ انضمامه إليه قادمًا من أرسنال، مقابل حوالي 35 مليون جنيه إسترليني، إلا أنَّه لم يظهر بالمستوى المطلوب.

ومنح الفريقان، الفرصة لمجموعة كبيرة من عناصرهما البديلة.

بعد شوط أول مخيب أداء ونتيجة، افتتح ليستر التسجيل بالشوط الثاني، بعدما تابع أوكازاكي، كرة من زميله الإسباني فيسنتي إيبورا، بتسديدة في الشباك، ارتدت من قدم الظهير الأيسر في ليفربول، أندرو روبرتسون.

ولعب أوكازاكي دور الممرر الحاسم، عندما انطلق بالكرة من الناحية اليمنى، ومررها إلى سليماني الذي تقدم بها قبل أن يسددها صاروخية بيسراه استقرت في الزاوية العليا اليمنى لمرمى ليفربول.

كووورة

شام تايمز

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