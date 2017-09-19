تحديثات أمنية جديدة لـ ” أدوبي فلاش بلاير “

حذر المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات من وجود اثنين من الثغرات الأمنية الخطيرة في برنامج الملتيميديا فلاش بلاير، مشدداً على ضرورة تثبيت التحديثات الجديدة على الفور.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن الثغرات الأمنية توجد في جميع إصدارات فلاش بلاير بما في ذلك الإصدار 27.0.0.130 للأجهزة المزودة بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز وماك ولينوكس، وكذلك متصفح غوغل كروم ومايكروسوفت Edge وإنترنت إكسبلورر 11.

ويمكن للمستخدم تنزيل التحديثات الجديدة عبر موقع الويب الخاص بشركة أدوبي، وذلك في حال عدم تفعيل وظيفة التحديث التلقائي ببرنامج فلاش بلاير.

( DPA )

شام تايمز

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