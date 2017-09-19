الممثلة شيرين رضا : أصوات بعض المؤذنين تدفع السامع إلى الكفر !

قالت الممثلة المصرية، #شيرين_رضا ، إن “بعض المؤذنين صوتهم يُكفّر”، وذلك في تغريدة عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

وأبدت الممثلة المقيمة بمصر رأيها في صوت المؤذنين قائلة: “إنه من اللازم توحيد صوت الأذان وبسرعة لأن صوت بعض المقرئين يكفر البني آدمين”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الممثلة مع تغريدتها، إذ رأى أحد المعلقين أن دور المؤذن ليس إمتاع الناس بصوته بل إخبارهم بموعد الصلاة، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، واتفقت إحدى المتابعات مع شيرين رضا، قائلة: “إن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار بلال ليؤذن بفضل صوته الجميل”.

وعبّر أحد المعلقين عن انزعاجه من تغريدة الممثلة قائلاً: “كيف نستهزئ بأطول الناس أعناقاً يوم القيامة”.

يشار إلى أن اسم الممثلة شيرين رضا، وهي طليقة الفنان عمرو دياب وأم ابنته الأولى نور، أصبح متداولاً في الفترة الأخيرة بشكل أكبر، بعد انتشار أخبار زواجه من الممثلة دينا الشربيني.

شام تايمز

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